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Россиян научат зарабатывать на постах в соцсетях

Россиян научат зарабатывать на постах в соцсетях

3 октября любой желающий может принять участие в обучении на платформе “Одноклассники” – курс по заработку на постах в социальных сетях проведут топовые блогеры, а по окончанию курса слушатель получит электронный сертификат “Одноклассников”.

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