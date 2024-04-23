Эксперт объяснил, почему в России растет спрос на китайскую валюту

И каким будет курс на этой неделе В России растет спрос на юань. По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, это связано с его низкой волатильностью.
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