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Царьград

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Наглость Зеленского в США перешла все границы: Попятилась даже Харрис

Наглость нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, проявленная при его посещении Штатов, просто перешла все границы и заставила попятиться даже Камалу Харрис.

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ЛЛ
Людмила Лепаева
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