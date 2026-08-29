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Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры"

Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры"

Пока Запад не убедиться в том, что он на грани поражения, его поведение не изменится. И реальные переговоры начнутся только тогда, когда ВСУ сдадут ключевые города.

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