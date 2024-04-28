Денацификация, демилитаризация, декоммунизация идут по плану. С дехохлолизацией сложнее. придётся повозиться.
Кто-то же должен им объяснить, что они хохлы, а никакие не русские...
Комментарии
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Villi sherbak
Не знаю что за выблядок бандэров
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5 час.
Villi sherbak
Не знаю что пишет эта скрытая бандэра и чего добивается. Обделал всех с ног до головы и опять за
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5 час.
Villi sherbak
Спрятался глубоко в своей норке. На Роджерса вроде не похож, но бывает пакана и на всех перечисленных лиц. А что касается монтян, то что обсуждать рыночную клуху. Не стоила она того никогда и стоить не будет.
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5 час.
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