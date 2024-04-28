Кто-то же должен им объяснить, что они хохлы, а никакие не русские...

Не знаю что пишет эта скрытая бандэра и чего добивается. Обделал всех с ног до головы и опять за

Villi sherbak

Спрятался глубоко в своей норке. На Роджерса вроде не похож, но бывает пакана и на всех перечисленных лиц. А что касается монтян, то что обсуждать рыночную клуху. Не стоила она того никогда и стоить не будет.