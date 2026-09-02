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Барнаульцы назвали размер пенсии, которую считают достойной

Барнаульцы назвали размер пенсии, которую считают достойной

54,8 тысячи рублей в месяц — такую сумму жители Алтайского края считают достойной для пенсии, сообщает SuperJob по итогам опроса экономически активных россиян.

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