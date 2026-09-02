Барнаульцы назвали размер пенсии, которую считают достойной

54,8 тысячи рублей в месяц — такую сумму жители Алтайского края считают достойной для пенсии, сообщает SuperJob по итогам опроса экономически активных россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым