Барражирующий боеприпас «Дань-Т»: между ракетой и беспилотником Российская техника и вооружение на выставке в Египте.
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