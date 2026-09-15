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Русский Днепропетровск

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От Орехова до Одессы: Когда и при каком условии возможен штурм «жемчужины у моря»

От Орехова до Одессы: Когда и при каком условии возможен штурм «жемчужины у моря»

Радомир Маркуш 15 сентября 2026 г., 15:27   Дотошные немцы подсчитали — украинская армия потеряла более двух миллионов военных, и обвальный кризис ВСУ может ….

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