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Россия мәктәпләрендә чәршәмбене яртылаш ял көне итәргә тәкъдим ителде

Россия мәктәпләрендә чәршәмбене яртылаш ял көне итәргә тәкъдим ителде

РФ Иҗтимагый палатасы секретаре урынбасары Владислав Гриб чәршәмбене Россия мәктәпләрендә яртылаш ял көне итәргә тәкъдим итте.

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