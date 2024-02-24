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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили позиции ВСУ

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили позиции ВСУ

После поражения цели артиллерийский расчет замаскировал орудие и оперативно покинул огневую позицию, укрывшись в замаскированном блиндаже.

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