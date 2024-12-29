В Мурманской области военнослужащие по призыву написали новогодние письма домой

В рамках акции для военнослужащих провели военно-патриотическую лекцию о том, как во времена Великой Отечественной войны, люди обменивались письмами, а также рассказали, когда и почему появились открытки, зачем в адресе обязательно указывается индекс и для чего на конверте нужна марка.