В Мурманской области военнослужащие по призыву написали новогодние письма домой

В рамках акции для военнослужащих провели военно-патриотическую лекцию о том, как во времена Великой Отечественной войны, люди обменивались письмами, а также рассказали, когда и почему появились открытки, зачем в адресе обязательно указывается индекс и для чего на конверте нужна марка.
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