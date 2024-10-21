По поводу пленных и уничтожения военнослужащих ВСУ

евгений никитин Хватит вести разговоров про адекватных хохлов. В плен сдаются от безвыходности. Почему не сдаются как только оказываются на передовой, а сдаются только тогда когда заканчиваются патроны? Всех с фашистскими татухами в расход. Мы их не перевоспитаем.

Александр Батт Нужно учитывать, что нацисты гонят на передовую русских, русскоязычных и адекватных украинцев. А сами отсиживаются в заградотрядах. Надо меньше уничтожать, а больше агитировать и брать в плен.