Расценки на "диких гусей" На Западе озаботились тушками своих "диких гусей". Видите ли Россия опять плохо поступает за то что назначает крупные премии за уничтожение европейских и американских наемников в зоне СВО.
По поводу пленных и уничтожения военнослужащих ВСУ
Комментарии
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евгений никитин
Хватит вести разговоров про адекватных хохлов. В плен сдаются от безвыходности. Почему не сдаются как только оказываются на передовой, а сдаются только тогда когда заканчиваются патроны? Всех с фашистскими татухами в расход. Мы их не перевоспитаем.
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9 час.
Александр Батт
Нужно учитывать, что нацисты гонят на передовую русских, русскоязычных и адекватных украинцев. А сами отсиживаются в заградотрядах. Надо меньше уничтожать, а больше агитировать и брать в плен.
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3 час.
Игорь Василевский
А со свастикой на телесах куда брать? Таких свидомых уже не перевоспитать! А деньги тратить на их содержание за колючкой как то... не хочется..
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58 мин.
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