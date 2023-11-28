Памятник Юрию Долгорукому решили поставить на окраине Суздаля

Руководство ВСМЗ высказалось против установки монумента в историческом центре Суздаля.27 ноября общественники обсудили установку во Владимирской области очередного памятника - на этот раз Юрию Долгорукому.
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