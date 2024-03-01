Путешественников на границе Молдовы встречают мэрцишорами

Пограничная полиция сегодня преподнесет мэрцишор в подарок каждому прибывшему на таможню. «1 марта пограничная собака Асти подарит вам презент и теплую улыбку! Наслаждайтесь чудесной весной!» – говорится в сообщении учреждения.
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