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Регион 29

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Старшеклассников Поморья приглашают в «Поезд Памяти»

Объявлен конкурсный отбор участников культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти»,Объявлен конкурсный отбор участников культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти»,Проект инициирован Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь.

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