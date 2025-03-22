Старшеклассников Поморья приглашают в «Поезд Памяти»

Объявлен конкурсный отбор участников культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти»,Объявлен конкурсный отбор участников культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти»,Проект инициирован Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь.
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