Команда из Алтуфьевского заняла второе место на соревнованиях по жульбаку

Спортсмены из Алтуфьевского района приняли участие в соревнованиях в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт без преград» по дисциплинам дартс, жульбак и стрельба из лазерного оружия.
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