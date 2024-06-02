Сельхозмашиностроение: производство силосов ускорилось

Компания «Ромакс» (Воронежская область), крупнейший производитель силосов — бункеров для хранения зерна и других продуктов сельхозпроизводства, запустила новый сборочный конвейер с роботизированными линиями и удвоила мощности, доведя их до 1250 единиц в год.