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Кобахидзе: оппозиция войдет в парламент, несмотря на заявления о бойкоте

Кобахидзе: оппозиция войдет в парламент, несмотря на заявления о бойкоте

Представители оппозиционных партий Грузии, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить, несмотря на заявления оппозиции о бойкоте, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

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