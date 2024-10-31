Кобахидзе: оппозиция войдет в парламент, несмотря на заявления о бойкоте

Представители оппозиционных партий Грузии, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить, несмотря на заявления оппозиции о бойкоте, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
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