Хакеры взломали базу данных департамента юстиции в Австралии

Около 9000 конфиденциальных судебных документов, включая приказы о защите от насилия и письменные показания, стали доступны в сети в результате серьёзной утечки данных из онлайн-системы судов в Австралии.
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