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Царьград

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В Краснодаре 170 квартир остались без газа после аварии экскаватора

В Краснодаре 170 квартир остались без газа после аварии экскаватора

Повреждение газопровода при земляных работах на улице Шолохова оставило без топлива 170 квартир на улице Шаляпина и котельную Кубанского евангельского христианского университета.

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