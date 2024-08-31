❗️ Из-за непогоды в селе Холмовка Бахчисарайского района пострадали порядка 40 домов По словам жителей, вчера днём на село обрушился смерч, потом град и в конце дождь.
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❗️ Из-за непогоды в селе Холмовка Бахчисарайского района пострадали порядка 40 домов По словам жителей, вчера днём на село обрушился смерч, потом град и в конце дождь.