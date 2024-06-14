Сыну арестованного омского экс-чиновника Владимиру Куприянову вернули право исполнять обязанности мэра при одновременном отсутствии Шелеста и его первых замов.
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Сыну арестованного омского экс-чиновника Владимиру Куприянову вернули право исполнять обязанности мэра при одновременном отсутствии Шелеста и его первых замов.