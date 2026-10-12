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Газета.ру

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Политолог Сипров: протесты во Франции указывают на кризис западной цивилизации

Политолог Сипров: протесты во Франции указывают на кризис западной цивилизации

Политолог Вадим Сипров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал продолжающиеся протесты во Франции. Эксперт напомнил о концепции «золотого миллиарда», разработанной французским финансистом Жаком Аттали, согласно которой, достижениями прогресса смогут пользоваться только «избранные».

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