НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

7 подписчиков

Максим Деменко: Бабич и Джикия могут играть в связке, но у Георгия сейчас есть лишний вес

Максим Деменко: Бабич и Джикия могут играть в связке, но у Георгия сейчас есть лишний вес

Пока Георгий сидит в запасе.Пока Георгий сидит в запасе.Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о ситуации в обороне «Спартака», где место в старте завоевал новичок Срджан Бабич, а капитан Георгий Джикия плотно осел в запасе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх