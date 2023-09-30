Максим Деменко: Бабич и Джикия могут играть в связке, но у Георгия сейчас есть лишний вес

Пока Георгий сидит в запасе.Пока Георгий сидит в запасе.Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о ситуации в обороне «Спартака», где место в старте завоевал новичок Срджан Бабич, а капитан Георгий Джикия плотно осел в запасе.