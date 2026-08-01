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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о встрече с любителями пива в Москве: «Супруга говорит: «Саш, видео разлетается: болельщики ждут Ови». Заехал, сделал сюрприз, приятно для ребят»

Нападающий « Вашингтона » Александр Овечкин рассказал, как встретился в баре с любителями пива. – Интересная история, которая вошла во все новостные ленты – как ты приехал в бар, где любители пива тебя ждали.

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