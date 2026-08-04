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DeepSeek выпустила одну из самых дешёвых моделей в мире: запуск V4-Flash обходится более чем в 100 раз дешевле Claude Fable 5

DeepSeek выпустила одну из самых дешёвых моделей в мире: запуск V4-Flash обходится более чем в 100 раз дешевле Claude Fable 5

Новая модель китайской компании стоит около $0,03 за тест, но по качеству пока уступает флагманским решениям OpenAI, Anthropic и Moonshot AIКитайская компания DeepSeek выпустила модель V4-Flash, которая, по данным исследовательской компании Artificial Analysis, стала самой дешёвой среди известных крупных языковых моделей по стоимости выполнения тестовых задач.

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