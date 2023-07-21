«В Пентагоне обнаружили, что часть западного оружия, отправленного на Украину, была украдена»: В США уже на официальном уровне говорят, что Киев разворовывает и перепродает поставляемое ему вооружение.
США официально признали хищения оружия на Украине
Комментарии
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Юрий Рязанов
Уверен оружие предназначенное для украины бацден продавал своим друзьям террористам!
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17 час.
Ole Ole
Ой, а когда под жителями НАТО лепестки начнут щёлкать?
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17 час.
Мария Беликова
Война выгодна для торговцев оружием. Это основной двигатель всех войн. Шибздик Зеля тому пример - стал богатейшим человеком, ворвался в десятку списка ФОРБС!
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3 час.
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