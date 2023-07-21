Новости - только актуальное

32 626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    В Донбассе к нему относятся резко отрицательно!Экс-министра обор...
  • Андрей
    какой культ? Просто упыри перестали маскироваться.Львовский мясной ...
  • Мария Беликова
    Война выгодна для торговцев оружием. Это основной двигатель всех войн. Шибздик  Зеля тому пример - стал богатейшим че...США официально пр...

США официально признали хищения оружия на Украине

США официально признали хищения оружия на Украине

«В Пентагоне обнаружили, что часть западного оружия, отправленного на Украину, была украдена»: В США уже на официальном уровне говорят, что Киев разворовывает и перепродает поставляемое ему вооружение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Рязанов
Уверен оружие предназначенное для украины бацден продавал своим друзьям террористам!
Ответить
17 час.
Ole Ole
Ой, а когда под жителями НАТО лепестки начнут щёлкать?
Ответить
17 час.
Мария Беликова
Война выгодна для торговцев оружием. Это основной двигатель всех войн. Шибздик  Зеля тому пример - стал богатейшим человеком, ворвался в десятку списка ФОРБС!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх