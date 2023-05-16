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Глава МГБ ПМР Гебос: жители Приднестровья получают с украинских номеров сообщения с призывами к терактам против военных России

Глава МГБ ПМР Гебос: жители Приднестровья получают с украинских номеров сообщения с призывами к терактам против военных России

Жители Приднестровской Молдавской Республики получают с украинских телефонных номеров сообщения, содержащие призывы к совершению террористических актов в отношении военнослужащих Российской Федерации.

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