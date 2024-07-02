Азаров: Киев меняет риторику по переговорам, но не позицию по отношению к ним

Бывший премьер Украины Николай Азаров (занимал пост с 2010 по 2014 годы) заявил, что Киев поменял риторику о перспективах дипломатического урегулирования украинского конфликта, но на деле не готов к переговорам.
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