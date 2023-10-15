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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент ФИФА Инфантино – главе МОК Баху: «Нужно защитить автономию спорта, его политический нейтралитет и ценности. Следует избегать популизма и демагогии»

Президент ФИФА Инфантино – главе МОК Баху: «Нужно защитить автономию спорта, его политический нейтралитет и ценности. Следует избегать популизма и демагогии»

Об этом Джанни Инфантино заявил во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи, обращаясь к главе МОК Томасу Баху.

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