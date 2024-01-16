Apple к началу марта сделает отдельный App Store для Европы, чтобы разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов

Apple готовится разделить App Store «на две части» в ближайшие недели в преддверии требований Европейского Союза, которые заставят Apple разрешить загрузку сторонних приложений в регионе, о чем сообщает Марк Гурман из Bloomberg .
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