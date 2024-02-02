Конунг Ингвар В день снятия блокады в зале Чайковского в Москве исполняли "Реквием " Верди.
Когда необходимы санитары
Комментарии
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sa
svet alex
Если хорошо прошерстить города миллионники, особенно наши столицы, то таких " якобы больных" людей найдется не один -два процента, а гораздо больше. И методы борьбы с ними нужны другие. Уж на что аккуратно отношусь к Сталину, но его очень сейчас не хватает!
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12 час.
Валерий Ребров
Интересно получается, а на этот концерт только коренные москвичи ходили? Почему афтор этого пасквиля пишет что ушли только коренные москвичи? А может это заказная статья от ципсо?
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6 час.
Ирина52
Можно подумать, что богачи-исламисты лучше "Золотого миллиарда". ... Они покупают детей и их насилуют.
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2 час.
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