Когда необходимы санитары

sa

svet alex

Если хорошо прошерстить города миллионники, особенно наши столицы, то таких " якобы больных" людей найдется не один -два процента, а гораздо больше. И методы борьбы с ними нужны другие. Уж на что аккуратно отношусь к Сталину, но его очень сейчас не хватает!