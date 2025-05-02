По факту ДТП с автобусом в Фурмановском районе возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства и причины ДТП.Фурмановский межрайонный следственный отдел инициировал уголовное дело по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не соответствующих стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей) в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором участвовал пассажирский автобус.