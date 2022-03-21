Ящик хватай и быстро в Китай! «РЖД Бизнес Актив» открывает новые направления для контейнерных перевозок по железной дороге

В условиях новых пакетов антироссийских санкций компания «РЖД Бизнес Актив» (дочка железнодорожной монополии) открыла сразу два новых сервиса.
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