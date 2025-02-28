Politico: Визит Стармера к Трампу стал «отрезвляющим превью» для Украины

Главной темой переговоров мировых лидеров по-прежнему остаётся украинский кризис.Визит британского премьера Кира Стармера к президенту США Дональду Трампу стал «отрезвляющим превью» для Украины — такую оценку дает американское издание Politico в материале, посвящённом поездке Стармера в США.
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