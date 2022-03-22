Дрэймонд Грин оштрафован на 25 000 долларов за мат в адрес арбитра

Дрэймонд Грин оштрафован на 25 000 долларов за мат в адрес арбитра

НБА оштрафовала форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина за ненормативную лексику Эпизод произошел в третьей четверти матча «Уорриорз» против «Сан-Антонио» (108:110) 20 марта.

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