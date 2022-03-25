Двойной подарок «недружественным»

Свершилось то, о чём на моей памяти разговор шёл уже как лет 15-ть минимум: Владимир Путин объявил о начале принятия комплекса мер по переводу оплаты за поставки природного газа странам из, так называемого, «недружественного» списка за рубли.
Свершилось то, о чём на моей памяти разговор шёл уже как лет 15-ть минимум: Владимир Путин объявил о начале принятия комплекса мер по переводу оплаты за поставки природного газа странам из, так называемого, «недружественного» списка за рубли.
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