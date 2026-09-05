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В Гидрометцентре сообщили, когда наступит бабье лето в Москве

В Гидрометцентре сообщили, когда наступит бабье лето в Москве

Прохладная и дождливая погода ожидает жителей столичного региона в ближайшие выходные, однако во вторник и среду их ждет непродолжительное потепление, которое синоптики уже называют бабьим летом.

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