Самые смешные советские анекдоты про милиционеров и милицию

ВА

Владимир Акулов

Знал одного хитрого парня , который любил крепко выпить и к милиции относился не очень уважительно... Но когда пьяницу , сильно шатающегося , хватала милиция на улице... Он много раз повторят спасительную заученную мантру : " Я законы соблюдаю , милицию уважаю ! Я законы соблюдаю , милицию уважаю ! Я законы соблюдаю , милицию уважаю " ! И так много раз повторял одно и то же !И , удивительное дело , это помогало ! Пьяницу отпускали !