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Самые смешные советские анекдоты про милиционеров и милицию

Самые смешные советские анекдоты про милиционеров и милицию

Если вас заберут смех и ностальгия, не пугайтесь: не милиция, отпустят! А если заберет милиция, скажите, что сегодня 10 ноября и у нее праздник — День милиции, тогда и она отпустит.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Знал  одного  хитрого  парня  ,  который  любил  крепко  выпить и  к  милиции  относился  не  очень  уважительно... Но  когда  пьяницу  ,  сильно  шатающегося  ,  хватала  милиция  на  улице...  Он  много  раз  повторят  спасительную  заученную  мантру  : &quot;  Я  законы  соблюдаю  ,  милицию  уважаю  !  Я  законы  соблюдаю  ,  милицию  уважаю  !  Я  законы  соблюдаю  ,  милицию  уважаю &quot; !  И  так  много  раз  повторял  одно  и  то  же  !И  ,  удивительное  дело  ,  это  помогало  !  Пьяницу  отпускали  !
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9 час.
Сергей Дмитриев
Тест на придирки к телеграфному столбу: &quot;Что тут стоишь, да ещё и ногу выставил?&quot;
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8 час.

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