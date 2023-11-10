Если вас заберут смех и ностальгия, не пугайтесь: не милиция, отпустят! А если заберет милиция, скажите, что сегодня 10 ноября и у нее праздник — День милиции, тогда и она отпустит.
Самые смешные советские анекдоты про милиционеров и милицию
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Знал одного хитрого парня , который любил крепко выпить и к милиции относился не очень уважительно... Но когда пьяницу , сильно шатающегося , хватала милиция на улице... Он много раз повторят спасительную заученную мантру : " Я законы соблюдаю , милицию уважаю ! Я законы соблюдаю , милицию уважаю ! Я законы соблюдаю , милицию уважаю " ! И так много раз повторял одно и то же !И , удивительное дело , это помогало ! Пьяницу отпускали !
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9 час.
Сергей Дмитриев
Тест на придирки к телеграфному столбу: "Что тут стоишь, да ещё и ногу выставил?"
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8 час.
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