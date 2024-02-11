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За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору

За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору

10 февраля на НТВ вышла очень жесткая передача про Ксению Собчак. Поводом, похоже, стали события, произошедшие в последнюю неделю.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Скорей всего ничего странного. Закон не для всех писан. О двойном, или тройном гражданстве наших чиновников мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Пока, разумеется, они в обойме правящих у нас господ.
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18 мин.
Владимир Алтайцев
А  почему  вы считаете, что  все  должны  слушать, раскрыв  рот , Путина? Так только лакеи  поступают.А мне категорически не нравится  его готношение к  двум этим мерзавкам, почитаните6  русского нациста  Ильина, цветочки на могилы Сахарова, Алкаша, Солженицера. Глава страны  должен слышать голос  народа. А  Путин, увы, его не слышит.
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10 мин.
Владимир Алтайцев
Его, ворюгу  и подлеца , убрали с помощью Виагры, подсунув  в гостинице Калиниграда  двух проституток. Так  и сдох, шакал. Знал много про  всех, как грабили страну, за то и убрали.ю
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7 мин.

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