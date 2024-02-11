10 февраля на НТВ вышла очень жесткая передача про Ксению Собчак. Поводом, похоже, стали события, произошедшие в последнюю неделю.
За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору
Комментарии
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зуфар юсупов
Скорей всего ничего странного. Закон не для всех писан. О двойном, или тройном гражданстве наших чиновников мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Пока, разумеется, они в обойме правящих у нас господ.
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18 мин.
Владимир Алтайцев
А почему вы считаете, что все должны слушать, раскрыв рот , Путина? Так только лакеи поступают.А мне категорически не нравится его готношение к двум этим мерзавкам, почитаните6 русского нациста Ильина, цветочки на могилы Сахарова, Алкаша, Солженицера. Глава страны должен слышать голос народа. А Путин, увы, его не слышит.
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10 мин.
Владимир Алтайцев
Его, ворюгу и подлеца , убрали с помощью Виагры, подсунув в гостинице Калиниграда двух проституток. Так и сдох, шакал. Знал много про всех, как грабили страну, за то и убрали.ю
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7 мин.
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