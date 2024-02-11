За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору

зуфар юсупов Скорей всего ничего странного. Закон не для всех писан. О двойном, или тройном гражданстве наших чиновников мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Пока, разумеется, они в обойме правящих у нас господ.

Владимир Алтайцев А почему вы считаете, что все должны слушать, раскрыв рот , Путина? Так только лакеи поступают.А мне категорически не нравится его готношение к двум этим мерзавкам, почитаните6 русского нациста Ильина, цветочки на могилы Сахарова, Алкаша, Солженицера. Глава страны должен слышать голос народа. А Путин, увы, его не слышит.