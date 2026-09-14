Зеленский "спасёт" главу НАБУ? Шарий раскрыл хитрую схему по борьбе с антикоррупционерами

Глава украинской администрации Владимир Зеленский собирается "спасти" главу НАБУ от уголовного преследования? Шарий раскрыл хитрую схему Банковой по борьбе с антикоррупционерами, которые всё ближе подбираются к нелегитимному лидеру.
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