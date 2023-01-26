Дело адвоката из Бельц передано в суд

Адвокат из Бельц отправлен под суд по обвинению в совершении преступления в корыстных целях. Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении уголовного дела и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении него.
Адвокат из Бельц отправлен под суд по обвинению в совершении преступления в корыстных целях. Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении уголовного дела и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении него.
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