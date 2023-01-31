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Пушилин заявил, что не станет прогнозировать сроки освобождения ДНР

Пушилин заявил, что не станет прогнозировать сроки освобождения ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в ходе общения с СМИ поделился информацией о том, что не станет предпринимать попыток построить прогноз относительно того, когда удастся полностью отбить у противника территорию региона.

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