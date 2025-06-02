«Я мечтаю снять фильм про зомби в России»

Конкурировать надо с самыми сильными, поэтому российской киноиндустрии нужен голливудский контент в кино, считает продюсер Александр Андрющенко, известный по фильмам «Сто лет тому вперед», «Повелитель ветра» и «Василий».
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