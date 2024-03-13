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Как я устроился работать в комнату ужасов: Посетители забиваются в угол от страха, хороших актеров нещадно бьют

Как я устроился работать в комнату ужасов: Посетители забиваются в угол от страха, хороших актеров нещадно бьют

Как я устроился работать в комнату ужасов: Посетители забиваются в угол от страха, хороших актеров нещадно бьютКорреспондент «КП» устроился работать актером квеста в Москве Андрей АБРАМОВ Наш коллега Андрей Абрамов сыграл злого духа, вселившегося в маньяка.

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