Как я устроился работать в комнату ужасов: Посетители забиваются в угол от страха, хороших актеров нещадно бьют

Как я устроился работать в комнату ужасов: Посетители забиваются в угол от страха, хороших актеров нещадно бьютКорреспондент «КП» устроился работать актером квеста в Москве Андрей АБРАМОВ Наш коллега Андрей Абрамов сыграл злого духа, вселившегося в маньяка.