В Челнах водитель легковушки сбил подростка на пешеходном переходе, он в больнице

Автор: Альбина Шафеева Фото: Отделение пропаганды ГИБДД г. Набережные Челны Накануне вечером в Набережных Челнах на улице Раскольникова 43-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе.
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