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Газета.ру

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Врач Сутормин: жирная пища, сахар и соль повышают риск инсульта

Врач Сутормин: жирная пища, сахар и соль повышают риск инсульта

Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин в беседе с "Радио 1" перечислил правила питания для снижения риска инсульта.

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