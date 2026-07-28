Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 146 подписчиков

Матвиенко: Совет Федерации внедряет новые форматы в свою работу

Матвиенко: Совет Федерации внедряет новые форматы в свою работу

Сенаторы стараются внедрять новые форматы в свою деятельность и работать в разных сферах. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии