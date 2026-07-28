Матвиенко: Совет Федерации внедряет новые форматы в свою работу

Сенаторы стараются внедрять новые форматы в свою деятельность и работать в разных сферах. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля.
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