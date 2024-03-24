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«Ловкость рук» для спецслужб: зачем в ЦРУ изучали искусство иллюзионистов

«Ловкость рук» для спецслужб: зачем в ЦРУ изучали искусство иллюзионистов

Настоящий разведчик должен владеть огромным количеством навыков. Вот только мало кто догадается, что вот уже много лет среди умений сотрудников спецслужб найдутся самые настоящие приемы фокусников, которыми когда-то с ними поделился знаменитый иллюзионист.

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