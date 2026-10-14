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Рамблер

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Бузова пожаловалась на невозможность носить юбки из-за травмы ноги

Бузова пожаловалась на невозможность носить юбки из-за травмы ноги

Ольга Бузова поделилась переживаниями о травме ноги, повлиявшей на выбор одежды. .

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